Суд в Москве дал два года условно мужчине за нападение на журналистов ВГТРК

Осужденный частично признал вину

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Симоновский суд Москвы назначил условное наказание сотруднику расположенного на Дербеневской набережной бизнес-центра за препятствие работе съемочной группы ВГТРК. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Приговором Симоновского районного суда города Москвы от 18 октября 2023 года Марат Башкатов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов), ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года. Назначенное наказание в виде лишения свободы считается условным с испытательным сроком в течение двух лет", - сказали в пресс-службе.

Вину осужденный признал частично.

Как установлено судом, 26 апреля съемочная группа программы "Вести. Дежурная часть" телеканала "Россия-24" в рамках редакционного задания снимала репортаж о деятельности общественной организации, здание которой расположено на Дербеневской набережной в Москве. Во время съемок сотрудник этой организации Башкатов воспрепятствовал их законной профессиональной деятельности и применил физическую силу к корреспонденту.