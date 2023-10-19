В Запорожской области задержали диверсанта, готовившего подрыв российской военной колонны

В ФСБ сообщили, что сотрудники ГУР Министерства обороны Украины координировали деятельность диверсанта и снабдили его компонентами взрывного устройства

МЕЛИТОПОЛЬ, 19 октября. /ТАСС/. Оперативники ФСБ России задержали в Запорожской области гражданина Украины, который по заданию Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины готовил подрыв на месте движения российской военной колонны. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

"Оперативные сотрудники управления ФСБ России по Запорожской области задержали гражданина Украины, осуществлявшего приготовление к совершению диверсии в отношении Вооруженных сил РФ. Координировали деятельность диверсанта и снабдили его компонентами взрывного устройства сотрудники ГУР Министерства обороны Украины", - сообщили в пресс-службе.

Установлено, что житель Запорожской области планировал заложить взрывное устройство, собранное им из минометных мин и полученных от сотрудника ГУР компонентов, на маршруте движения колонны российской военной техники. Мужчину задержали, привести в действие взрывное устройство он не успел. По месту его проживания изъяли 19 минометных мин, взрывчатое вещество массой 300 г, а также детонаторы.

В пресс-службе добавили, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и п. "а" ч. 2 ст. 281 УК РФ (приготовление к совершению диверсии).