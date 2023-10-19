Суд в Ижевске арестовал подростка, обвиняемого в покушении на одноклассника

В постановлении суд указал, что альтернативные меры пресечения не смогут гарантировать надлежащего поведения обвиняемого

ТАСС, 19 октября. Устиновский районный суд Ижевска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца подростку, обвиняемому в покушении на убийство одноклассника. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

"Суд, изучив материалы дела, выслушав и оценив доводы участников процесса, учитывая тяжесть преступления, в совершении которого обвиняется несовершеннолетний (особо тяжкое преступление против жизни и здоровья), избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца - до 17 декабря 2023 года", - говорится в сообщении.

В постановлении суд указал, что альтернативные меры пресечения (домашний арест, залог и запрет определенных действий) не смогут гарантировать надлежащего поведения обвиняемого, учитывая сведения о его личности и характере вменяемого преступления.

Ранее следователи в Ижевске возбудили уголовное дело после того, как ученик одной из школ нанес три ножевых ранения своему однокласснику. Случай произошел в школе №50 Ижевска, пострадавшего госпитализировали в Республиканскую детскую клиническую больницу, его состояние оценили как средней тяжести, жизни мальчика ничего не угрожает.