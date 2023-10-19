Суд в США назначил следующее заседание по делу россиянина Конощенка на 23 января

Его обвинили в незаконной закупке электроники для ВПК РФ

НЬЮ-ЙОРК, 19 октября. /ТАСС/. Суд в Бруклине в ходе предварительных слушаний назначил на 23 января 2024 года следующее заседание по делу россиянина Вадима Конощенка, экстрадированного ранее из Эстонии. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

Конощенок обвиняется в незаконной закупке электроники для ВПК РФ, ему грозит до 30 лет лишения свободы. "Назначаю заседание на 23 января 2024 года", - сказал судья Гектор Гонзалез. Время проведения слушаний запланировано на 11:00. Предложение судьи не встретило у защиты и гособвинения возражений. Гонзалез также выразил надежду, что рассмотрение дела по существу начнется к лету 2024 года.

Прошедшее в четверг заседание было также посвящено выяснению прогресса сторон в изучении материалов дела. Судья призвал защиту и обвинение сотрудничать друг с другом в обмене необходимыми документами.

В конце 2022 года американская прокуратура сообщила об аресте в США неких Алексея Браймана и Вадима Ермоленко, а также о задержании 6 декабря в Эстонии Вадима Конощенка, которого власти США называют сотрудником российских спецслужб. Как утверждается в материалах дела, "Конощенок в электронной переписке открыто называл себя полковником ФСБ". После обыска на складе в Эстонии, записанном на сына Конощенка, там якобы было обнаружено порядка 170 кг патронов различного калибра.

По версии гособвинения, Ермоленко и Брайман помогали переправлять для Конощенка различную электронику и оборудование в Эстонию.