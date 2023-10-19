В Рослесхозе сообщили, что все действующие лесные пожары потушат в ближайшее время

В стране тушат восемь лесных пожаров на площади 118 га

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Все действующие лесные пожары в России локализованы и в ближайшее время будут потушены. При этом до 25 октября сухая пожароопасная погода сохранится в некоторых регионах, сообщает пресс-служба Федерального агентства лесного хозяйства.

"Рослесхоз отмечает общее снижение пожароопасной обстановки в целом по России. Ситуация стабильна. Так, все действующие лесные пожары локализованы, в ближайшее время они будут ликвидированы. Росгидромет прогнозирует до 25 октября сохранение сухой погоды в ряде субъектов России, поэтому региональным властям надлежит продолжать мониторинг лесопожарной обстановки, авиа- и наземное патрулирование", - заявил замглавы Рослесхоза Алексей Венглинский, чьи слова приводятся в сообщении.

В настоящее время в России идет тушение восьми лесных пожаров на площади 118 га. За сутки потушено 16 возгораний на 4,5 тыс. га. Причиной возникновения возгораний является нарушение населением правил пожарной безопасности и переход в лес огня с земель иных категорий.