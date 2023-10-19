В Краснодаре загорелся жилой дом

Из здания эвакуировали 22 человека

КРАСНОДАР, 19 октября. /ТАСС/. 20 человек эвакуированы в результате возгорания в жилом доме в Краснодаре, пожар локализован на площади 400 кв. м. Об этом сообщили журналистам в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

"В 18:38 мск поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: г. Краснодар, х. Ленина, ул. Приморская. <…> Проведена разведка, эвакуировано 20 человек. <...> В 20:21 мск [объявлена] локализация на площади 400 кв. м", - сообщили в ведомстве.

В ГУ МЧС уточнили, что возгорание произошло в квартире дома.

По последним данным, пожарные ликвидировали открытое горение.

"Эвакуированы 22 человека, в том числе четыре ребенка. <…> В 20:28 мск [объявлена] ликвидация открытого горения", - сообщили в ведомстве. По предварительной информации, жертв в результате происшествия нет.

В ведомстве добавили, что в ликвидации пожара участвуют 58 человек и 24 единиц техники, в том числе 29 человек и 11 единиц техники от МЧС России.