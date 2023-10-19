В Татарстане в результате пожара в многоэтажке погибли два человека

Еще двое пострадали

ТАСС, 19 октября. Два человека погибли и еще два пострадали в результате пожара в девятиэтажном доме в Набережных Челнах. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Республике Татарстан.

В 18:17 мск поступило сообщение о пожаре в одной из комнат в девятиэтажном доме по адресу: проспект Мусы Джалиля, 52.

"Из коридора на 2,5 этаже пожарные спасли женщину приблизительно 40 лет в бессознательном состоянии. К сожалению, медики констатировали ее смерть. Еще двух спасенных мужчин пожарные вывели по лестничному маршу, медики госпитализировали их в лечебное учреждение. <…> В горевшей комнате обнаружено тело второго погибшего, предположительно, мужчины приблизительно 40 лет", - сообщили в управлении.

До прибытия пожарных самостоятельно из дома эвакуировались 18 человек, детей среди них нет. В 18:47 мск было ликвидировано открытое горение, площадь пожара составила 12 кв. метров. К тушению пожара привлекались 8 единиц техники и 25 человек личного состава пожарной охраны. Причина возгорания устанавливается.