СМИ: в церкви в Афинах арестовали сирийца с ножом и Кораном

По данным газеты Proto thema, о странном поведении мужчины полиции сообщил священник

АФИНЫ, 19 октября. /ТАСС/. Полицейские арестовали в церкви Святого Пантелеймона в Афинах подозрительного иностранца, в рюкзаке которого обнаружен нож и Коран. Об этом сообщила газета Proto thema.

По ее сведениям, священник храма увидел, как какой-то мужчина вошел в церковь и начал себя странно вести. Он сообщил об этом наряду полиции с просьбой проверить этого человека. Когда на место прибыла полиция, мужчина оказал сопротивление и начал кричать "Аллах Акбар", после чего бойцы спецназа его обездвижили. В рюкзаке, который был у мужчины, были найдены нож и Коран.

По предварительной информации, задержанный - сириец. Его доставили в местное отделение полиции, начато расследование инцидента.