В Оренбургской области произошло загрязнение реки из-за расконсервации скважины

Происшествие стало причиной сбора комиссии по чрезвычайным ситуациям на базе регионального ГУ МЧС

ТАСС, 19 октября. Загрязнение реки Большой Кинель произошло из-за расконсервации нефтяной скважины в Бугуруслане Оренбургской области. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

В четверг от диспетчера поступило сообщение об изменении цвета реки Большой Кинель на молочно-белый.

"По предварительным данным, произошла расконсервация нефтяной скважины с выходом солевого раствора. Скважина находится на берегу реки Большой Кинель, в семи метрах от водного объекта, установить собственника скважины невозможно", - сообщили в управлении.

Происшествие стало причиной сбора комиссии по чрезвычайным ситуациям на базе регионального ГУ МЧС. На месте расконсервации работают оперативные службы и экологи. Прокуратура организовала проверку исполнения природоохранного законодательства.