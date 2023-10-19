В Архангельской области восстановили электроэнергию

Прокуратура проводит проверку

АРХАНГЕЛЬСК, 19 октября. /ТАСС/. Подача электроэнергии восстановлена во всех оставшихся 18 октября без света населенных пунктах на юге Архангельской области, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС России.

"Электроснабжение всех населенных пунктов восстановлено", - сказали в пресс-службе.

18 октября из-за снежного шторма без света остались 175 населенных пунктов в Верхнетоемском, Котласском, Красноборском, Устьянском округах.

Прокуратура Архангельской области проводит проверку по факту отключений электроснабжения.