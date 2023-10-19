Суд арестовал трех подростков за нападения на прохожих в Московском регионе

Несовершеннолетние заранее планировали преступления в Москве и Московской области, провоцировали там конфликтные ситуации, после чего нападали на сверстников

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы арестовал до 18 декабря трех несовершеннолетних, обвиняемых в нападении на прохожих, в том числе в торговом центре на Ходынском бульваре. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил под стражу уроженца Республики Таджикистан, этнического азербайджанца, являющегося уроженцем Екатеринбурга, и еще одного обвиняемого в нападении на граждан в ТЦ и на улицах. Все - несовершеннолетние", - сказали в суде.

Ранее сообщалось, что ГСУ расследует уголовное дело (четыре эпизода) по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное организованной группой с применением насилия к гражданам). По данным следствия, с сентября по октябрь 2023 года на территории Москвы и подмосковных Химок злоумышленники, в составе организованной преступной группы, грубо нарушая общественный порядок и желая противопоставить себя окружающим, а также продемонстрировать пренебрежительное отношение к ним, из хулиганских побуждений беспричинно били незнакомых людей.

При проведении первоначальных следственных действий установлено, что драки проходили в торговом центре на Ходынском бульваре. Кроме того, конфликты провоцировались в учебном учреждении в городе Химки. Факты своей противоправной деятельности участники организованной группы фиксировали на видео и распространяли в соцсетях, демонстрируя тем самым неограниченному кругу лиц грубое нарушение общественного порядка, неуважение к обществу и вседозволенность.

Несовершеннолетние заранее планировали преступления в Москве и Московской области, провоцировали там конфликтные ситуации, после чего нападали на сверстников и применяли к ним физическое насилие, причиняя потерпевшим боль, физические и нравственные страдания.