19 октября, 19:22

Жителя Тверской области осудили за попытку примкнуть к незаконному формированию

Суд приговорил его к 10 годам колонии

ТВЕРЬ, 19 октября. /ТАСС/. Житель Конаковского района Тверской области приговорен к 10 годам лишения свободы за публичные призывы к экстремизму, распространение недостоверных данных о российских войсках и попытку примкнуть к незаконному вооруженному формированию на территории другой страны. Об этом сообщили в пресс-службе Конаковского городского суда.

"Трофимову А. Н. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием осужденным наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, фигуранту в течение четырех лет также запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов.

Сообщается, что Трофимов признан виновным в приготовлении к участию в незаконном вооруженном формировании на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам Российской Федерации. Также мужчина публично призывал к осуществлению экстремистской деятельности и распространял ложные сведения о Вооруженных силах РФ. 

Теги:
РоссияТверская область
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