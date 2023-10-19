Жителя Тверской области осудили за попытку примкнуть к незаконному формированию

Суд приговорил его к 10 годам колонии

ТВЕРЬ, 19 октября. /ТАСС/. Житель Конаковского района Тверской области приговорен к 10 годам лишения свободы за публичные призывы к экстремизму, распространение недостоверных данных о российских войсках и попытку примкнуть к незаконному вооруженному формированию на территории другой страны. Об этом сообщили в пресс-службе Конаковского городского суда.

"Трофимову А. Н. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием осужденным наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, фигуранту в течение четырех лет также запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов.

Сообщается, что Трофимов признан виновным в приготовлении к участию в незаконном вооруженном формировании на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам Российской Федерации. Также мужчина публично призывал к осуществлению экстремистской деятельности и распространял ложные сведения о Вооруженных силах РФ.