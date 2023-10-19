Вертолет Bell 212 армии Австрии загорелся при посадке

Экипажу удалось спастись

ВЕНА, 19 октября. /ТАСС/. Многоцелевой вертолет Bell 212 австрийской армии загорелся при посадке в районе населенного пункта Файцинг в федеральной земле Верхняя Австрия, экипаж смог самостоятельно покинуть машину. Об этом сообщил официальный представитель ВС республики Михаэль Бауэр.

"Вертолет AB-212 вооруженных сил загорелся во время посадки в районе Файцинга [община] Прамет, Верхняя Австрия. Всем шести пассажирам удалось покинуть вертолет", - написал Бауэр на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Представитель армии Австрии сопроводил свое сообщение снимком горящего корпуса вертолета, лежащего посреди поля. На фотографии машину тушат пожарные, рядом с ней разбросаны детали летательного аппарата. Причины инцидента не раскрываются.

По данным австрийского издания Kurier, как минимум один из присутствовавших на борту получил серьезные ранения.