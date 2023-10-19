СК попросит суд заключить под стражу пасынка Стаса Намина, убившего брата и бабушку

Во время проверки показаний обвиняемый детально рассказал об обстоятельствах преступления

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Подмосковные следователи попросят суд заключить под стражу пасынка рок-музыканта Стаса Намина, убившего брата Артема Микояна и его бабушку. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГСУ СК по Московской области, во время проверки показаний обвиняемый детально рассказал об обстоятельствах преступления.

"Следователи и криминалисты провели с обвиняемым в двойном убийстве проверку показаний на месте, в ходе которой мужчина детально рассказал об обстоятельствах совершенного им преступления. Завтра следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.