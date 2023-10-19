19 октября, 19:35,
обновлено 19 октября, 20:04

СК попросит суд заключить под стражу пасынка Стаса Намина, убившего брата и бабушку

Во время проверки показаний обвиняемый детально рассказал об обстоятельствах преступления

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Подмосковные следователи попросят суд заключить под стражу пасынка рок-музыканта Стаса Намина, убившего брата Артема Микояна и его бабушку. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГСУ СК по Московской области, во время проверки показаний обвиняемый детально рассказал об обстоятельствах преступления.

"Следователи и криминалисты провели с обвиняемым в двойном убийстве проверку показаний на месте, в ходе которой мужчина детально рассказал об обстоятельствах совершенного им преступления. Завтра следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация