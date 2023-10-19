В Ташкенте при взрыве на складе повреждения получили более 1 300 квартир

По сведениям правительственной комиссии, общий ущерб оценивается в 14,5 млрд сумов (свыше $1,1 млн)

ТАШКЕНТ, 19 октября. /ТАСС/. Свыше 1 300 квартир пострадали из-за взрыва на промышленном складе в Ташкенте. Соответствующие данные привела правительственная комиссия по расследованию причин инцидента, которую создали по поручению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

28 сентября на одном из складов в Сергелийском районе столицы республики произошел сильный взрыв, вызвавший пожар. Как проинформировала пресс-служба Минздрава, в результате ЧП погиб 15-летний подросток, а 163 человека получили различные травмы. Сообщалось также, что следственный комитет МВД возбудил уголовное дело по статье "нарушение правил пожарной безопасности".

"Взрыв повредил фасады, оконные рамы, двери и крыши 246 частных домов и 1 370 квартир в 39 многоэтажных домах. Общая сумма ущерба оценивается в 14,5 млрд сумов (свыше $1,1 млн). Повреждены были также рамы, двери и фасады школы № 305 (на 1 250 мест) и детского сада № 600 (на 720 мест)", - говорится в сообщении на правительственном портале Узбекистана.

По данным комиссии, место возникновения пожара и источник взрыва находились в складском помещении, построенном из металла и сэндвич-панелей. В результате пожара и взрыва металлические конструкции склада деформировались и обрушились. Кроме того, на складе, где произошел пожар, хранилось большое количество химикатов, строительной и другой продукции в смешанном виде без соблюдения установленных требований.

"Согласно результатам расследования, взрыв произошел из-за взаимодействия хранящихся на складе химических веществ и материалов и химического самовозгорания", - проинформировали в комиссии. По решению властей под стражу заключили четырех человек, к одному подозреваемому применили мера пресечения в виде залога.