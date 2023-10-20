19 октября, 23:18

На Бали из-за засухи объявили чрезвычайную ситуацию на 14 дней

Экстремальные погодные условия на острове с июля по октябрь привели к тому, что 113 деревень пострадали от нехватки воды, а также стали причиной пожаров в 10 районах

ТОКИО, 20 октября. /ТАСС/. Власти индонезийского острова Бали ввели чрезвычайную ситуацию на 14 дней в связи с засухой. Об этом в четверг сообщила газета The Straits Times.

"Мы решили установить статус готовности к чрезвычайным ситуациям на 14 дней вперед, начиная с сегодняшнего дня", - приводит издание слова исполняющего обязанности губернатора Бали Санга Маде Махендры. Он также добавил, что экстремальные погодные условия на Бали с июля по октябрь привели к тому, что 113 деревень пострадали от нехватки воды, а также стали причиной пожаров в 10 районах, включая столицу провинции Денпасар.

Ранее президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что для тушения пожаров в стране будут задействованы армия и полиция. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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