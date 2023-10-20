В Хабаровске произошел пожар в трамвайном депо

В ликвидации огня участвуют 35 человек и 10 единиц техники

ТАСС, 20 октября. Сотрудники МЧС тушат пожар в трамвайно-троллейбусном депо Хабаровска. Загорелся гараж с автотранспортом, сообщает пресс-служба территориального управления МЧС.

"В 09:46 (02:46 мск) 20 октября 2023 года на центральный пульт пожарно-спасательной службы города Хабаровска поступило сообщение о возгорании в двухэтажном кирпичном здании, расположенном на территории трамвайно-троллейбусного депо на Краснореченской улице. Огнеборцы незамедлительно выехали на место пожара. В результате разведки установлено, что огонь возник в гараже, где находятся автомобили", - говорится в сообщении.

Людей внутри строения не обнаружено. На месте работают 35 человек и 10 единиц техники. Проводится локализация возгорания. Информация о пострадавших не поступала.