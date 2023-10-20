20 октября, 01:57

В Японии поезд на переезде столкнулся с автомобилем

Информации о пострадавших среди пассажиров поезда пока нет

ТОКИО, 20 октября. /ТАСС/. Пригородная электричка на железнодорожном переезде столкнулась с малотоннажным грузовым автомобилем в соседней с Токио префектуре Сайтама. Об этом сообщило японское общественное телевидение.

На кадрах телеканала видно, что после столкновения поезд протащил автомобиль порядка 150 м, прежде чем смог полностью остановиться. О состоянии водителя не сообщается, информации о пострадавших среди пассажиров поезда также пока не приводится. На месте работают спасательные службы и полиция. 

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Япония
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