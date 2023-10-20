В ДНР сообщили об использовании ВСУ химоружия под Донецком и Артемовском

Советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин отметил, что в основном такие боеприпасы сбрасывают с беспилотников

ДОНЕЦК, 20 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют химоружие на донецком и артемовском направлениях. Об этом ТАСС сообщил советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.

"Киев продолжает использовать химоружие. Последние дни несколько раз противник применил боеприпасы, начиненные химией, по нашим позициям под Донецком и в районе Артемовска. Причем в этих конкретных случаях симптомы отравления более ярко выражены, они заметно серьезнее и быстрее проявляются", - сказал советник. В основном, как уточнил Гагин, такие боеприпасы сбрасывают с беспилотников.

Он пояснил, что предшественниками симптомов отравления у бойцов стал специфический запах в воздухе, после которого наступают сильные приступы удушья, тошнота, головокружение и боль в глазах. "Очевидно, что используют хлорпикрин, который при определенных температурных воздействиях вызывает максимальный дискомфорт и даже может нести серьезную опасность для здоровья", - добавил советник.

В конце сентября Гагин сообщил ТАСС о применении ВСУ химоружия при обстреле российских позиций под Горловкой. В конце мая об использовании боеприпасов с химической составляющей на запорожском направлении сообщал глава военно-технического центра "Царские волки" Дмитрий Рогозин.

17 октября Россия совместно с 14 странами, среди которых Белоруссия, Венесуэла, Иран, Китай, в совместном заявлении в Первом комитете 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН призвали укрепить механизм генерального секретаря ООН по расследованию случаев возможного применения химического и биологического оружия. Страны подчеркнули общую заинтересованность всего человечества в том, чтобы "полностью исключить возможность применения химического, бактериологического (биологического) и токсинного оружия", так как его применение "противоречит совести человечества".

Как сообщил ранее начальник российских войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов, в России особую озабоченность вызывает тот факт, что с 2001 года США блокируют все международные инициативы по верификации Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. Соединенные Штаты и Украина умалчивают о деятельности биолабораторий в ежегодной отчетности по выполнению конвенции в рамках мер укрепления доверия, несмотря на их явную военно-биологическую направленность. Кириллов напомнил, что с 2010 года на приграничных с Украиной территориях России был зафиксирован рост заболеваемости бруцеллезом, Конго-крымской лихорадкой, лихорадкой Западного Нила, африканской чумой свиней.