В якутском поселке после пожара в котельной ввели режим повышенной готовности

Возгорание ликвидировали

ЯКУТСК, 20 октября. /ТАСС/. Режим повышенной готовности вводят в поселке Солнечный в Усть-Майском районе Якутии после пожара в котельной, сообщили ТАСС в районной администрации.

"С 20 октября 2023 года до особого распоряжения [вводится] режим повышенной готовности для органов управления и сил Усть-Майского звена РСЧС в связи с аварийной остановкой котельной №1 поселка Солнечный в результате возгорания бункера и галереи подачи угля", - сообщили в администрации. Там добавили, что электроснабжение котельной восстановлено, возгорание ликвидировано, идет запуск котельной.

Как сообщили в пресс-службе регионального министерства ЖКХ и энергетики, котельная обеспечивает теплоснабжением пять соцобъектов - больницу, школу, детский сад, администрацию и Дом культуры, а также 50 жилых домов, в которых проживают 540 человек. Ситуация находится на контроле у министерства.

Как добавили в пресс-службе регионального управления МЧС России, огнем повреждено 200 погонных м транспортерной ленты и 90 кв. м на объекте. Подача теплоснабжения планируется к 15:00 (09:00 мск), полное завершение восстановительных работ - 06:00 (00:00 мск) 21 октября. Энергетики Усть-Майского филиала АО "Теплоэнергосервис" ведут работы по запуску котельной поселка. Оборудование внутри энергообъекта не повреждено возгоранием, возникшим на территории. Теплоснабжение потребителей осуществляется в режиме естественной циркуляции.

По информации пресс-службы регионального управления МЧС России, поступила информация о возгорании в здании котельной №1 на ул. Октябрьская в Солнечном. На момент прибытия сил и средств пожарной части происходило тление угля на погрузочной ленте и бункере, пожар локализован на площади 90 кв. м. Предположительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки.

В поселке проживают порядка 900 человек, температура воздуха составляет около минус 5 градусов.