20 октября, 05:14

Пассажиров экстренно севшего в Новосибирске авиарейса из Москвы отправили в Томск

Проводится проверка

НОВОСИБИРСК, 20 октября. /ТАСС/. Пассажиров рейса Москва - Томск авиакомпании S7, который экстренно сел в Новосибирске с одним работающим двигателем, отправили в Томск резервным бортом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Новосибирского аэропорта Толмачево.

"[Пассажиры рейса] в 10:22 (06:22 мск) улетели резервным бортом [в Томск]", - сказали в пресс-службе.

Ранее самолет Boieng 737 авиакомпании "Сибирь" (юридическое наименование S7), летевший из Москвы в Томск, совершил вынужденную посадку в новосибирском аэропорту Толмачево. На борту самолета находились 165 пассажиров - пострадавших не было, посадка прошла в штатном режиме. Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку об исполнении законодательства о безопасности полетов. 

Теги:
РоссияНовосибирская областьТомская областьМосква
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