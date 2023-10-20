Пассажиров экстренно севшего в Новосибирске авиарейса из Москвы отправили в Томск

Проводится проверка

НОВОСИБИРСК, 20 октября. /ТАСС/. Пассажиров рейса Москва - Томск авиакомпании S7, который экстренно сел в Новосибирске с одним работающим двигателем, отправили в Томск резервным бортом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Новосибирского аэропорта Толмачево.

"[Пассажиры рейса] в 10:22 (06:22 мск) улетели резервным бортом [в Томск]", - сказали в пресс-службе.

Ранее самолет Boieng 737 авиакомпании "Сибирь" (юридическое наименование S7), летевший из Москвы в Томск, совершил вынужденную посадку в новосибирском аэропорту Толмачево. На борту самолета находились 165 пассажиров - пострадавших не было, посадка прошла в штатном режиме. Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку об исполнении законодательства о безопасности полетов.