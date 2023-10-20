СМИ: демонстранты подожгли здание израильского посольства в столице Бахрейна

По данным газеты Maariv, в диппредставительстве на момент поджога не было сотрудников

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 октября. /ТАСС/. Демонстранты подожгли здание посольства Израиля в столице Бахрейна Манаме. Об этом сообщила газета Maariv.

По ее данным, в ночь на 20 октября группа протестующих против действий Израиля в секторе Газа подошли к зданию диппредставительства с факелами, которые потом бросили в направлении посольства. Издание отмечает, что в здании миссии на момент поджога не было ни одного сотрудника.

18 октября газета Yedioth Ahronoth проинформировала, что Израиль был вынужден эвакуировать свои диппредставительства в Египте и Марокко в связи с демонстрациями, вызванными событиями в секторе Газа. 19 октября гостелерадиокомпания Kan сообщила, что израильский МИД принял решение об эвакуации всех своих представительств на Ближнем Востоке, в том числе в Бахрейне.