20 октября, 05:23
Палестино-израильский конфликт

СМИ: демонстранты подожгли здание израильского посольства в столице Бахрейна

EPA/ MAZEN MAHDI, архив
© EPA/ MAZEN MAHDI, архив

По данным газеты Maariv, в диппредставительстве на момент поджога не было сотрудников

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 октября. /ТАСС/. Демонстранты подожгли здание посольства Израиля в столице Бахрейна Манаме. Об этом сообщила газета Maariv.

По ее данным, в ночь на 20 октября группа протестующих против действий Израиля в секторе Газа подошли к зданию диппредставительства с факелами, которые потом бросили в направлении посольства. Издание отмечает, что в здании миссии на момент поджога не было ни одного сотрудника.

18 октября газета Yedioth Ahronoth проинформировала, что Израиль был вынужден эвакуировать свои диппредставительства в Египте и Марокко в связи с демонстрациями, вызванными событиями в секторе Газа. 19 октября гостелерадиокомпания Kan сообщила, что израильский МИД принял решение об эвакуации всех своих представительств на Ближнем Востоке, в том числе в Бахрейне. 

Теги:
БахрейнПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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