Во Вьетнаме задержали шесть человек за незаконную добычу редкоземельной руды

В результате нелегальной продажи компания получила более $18 млн

ХАНОЙ, 20 октября. /ТАСС/. Следственное управление Министерства общественной безопасности (МОБ) Вьетнама вынесло постановление о возбуждении уголовного дела в отношении руководителей местной компании Thai Duong Group за незаконную добычу и продажу редкоземельной руды.

По информации МОБ, шесть человек, входящих в руководство компании, подозреваются "в нарушении правил разведки и эксплуатации природных ресурсов", а также "в нарушении правил бухгалтерского учета, влекущем серьезные последствия". Установлено, что в результате незаконной реализации свыше 11 тыс. тонн редкоземельной руды Thai Duong Group получила доход в размере 440 млрд донгов (более $18 млн).

Как сообщается, в ходе следственных действий правоохранительные органы произвели обыски на 21 месторождении полезных ископаемых в северной вьетнамской провинции Йенбай и арестовали свыше 13 тонн добытой редкоземельной руды.

В августе 2022 года министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Вьетнама опубликовало базовый план геологических исследований запасов полезных ископаемых на период до 2030 года с перспективой до 2050 года. Его реализация, как отметили в ведомстве, станет основой для разведки и разработки месторождений полезных ископаемых в целях обеспечения задач социально-экономического развития страны, укрепления национальной обороны и безопасности.