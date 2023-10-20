В Красноярске при попытке ограбления ранили организатора бизнес-тренингов

Возбуждено уголовное дело

КРАСНОЯРСК, 20 октября. /ТАСС/. Мужчина получил ножевое ранение в шею при попытке ограбления в центре Красноярска. Подозреваемый задержан. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В дежурную часть отдела полиции №1 МУ МВД России "Красноярское" поступило сообщение от мужчины о том, что его ранил неизвестный. Полицейские установили, что в вечернее время на проспекте Мира в Центральном районе краевого центра к мужчине 1995 года рождения подошел прохожий и попытался выхватить из рук борсетку. Мужчина оказал сопротивление. Тогда злоумышленник ранил его ножом в область шеи, после чего скрылся. <…> Потерпевший госпитализирован", - говорится в сообщении.

В региональном главке МВД подтвердили, что пострадавший - организатор бизнес-тренингов.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками Управления уголовного розыска краевого главка совместно с коллегами из городской полиции и ОУР ОП №1 МУ МВД России "Красноярское" установлен и задержан подозреваемый. Им оказался красноярец 1998 года рождения", - сообщила Волк.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

По данным Главного следственного управления СК России по Красноярскому краю и Хакасии, подозреваемый по ходатайству следствия заключен под стражу.

Ранее в красноярских СМИ появилась информация, что в центре города был ранен организатор бизнес-тренингов и мастер-классов Константин Новитский. Среди его клиентов стилист Александр Рогов и бизнес-тренер Ирина Хакамада.