В Забайкалье депутата подозревают в мошенничестве при отлове бездомных собак

Ущерб администрации Дульдургинского района составил почти 2 млн рублей

ЧИТА, 20 октября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело против депутата поселка Дульдурга в Забайкалье за мошенничество в особо крупном размере при работе по отлову бездомных собак. Об этом журналистам сообщили в пресс-службах регионального следственного управления СК РФ и прокуратуры края.

"Возбуждено уголовное дело в отношении депутата сельского поселения Дульдурга. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). По версии следствия, в 2021-2023 годах подозреваемый, являясь индивидуальным предпринимателем, обманным путем похищал бюджетные средства, предназначенные для мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных", - говорится в сообщении СК.

По версии следствия, в период с 2021 по 2023 год подозреваемый заключил восемь договоров с администрацией Дульдургинского района. Согласно контрактам, он должен был отлавливать собак, осматривать их, вакцинировать, стерилизовать и содержать. Однако предприниматель не выполнял работу и предоставлял подложные документы, в которых завышалось число отловленных и помещенных в приют животных. Ущерб бюджету составил почти 2 млн рублей.

"В нарушение требований законодательства и условий договоров видеозаписи процесса отлова и возвращения животных в среду обитания не осуществлялись, ветеринарные документы на биркование, вакцинацию и стерилизацию животных не оформлялись. Фактически не подтвердились работы по отлову и содержанию более 200 животных, при этом для создания видимости данных работ предпринимателем заключены трудовые и гражданско-правовые договоры со своими родственниками", - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Поскольку подозреваемый является депутатом, уголовное дело возбудил руководитель СУ СК РФ по Забайкальскому краю Алексей Вольный. Мужчину допросили. У него дома и на работе провели обыски и изъяли документы.

Проблема бездомных собак в Забайкалье

Проблему контроля за бездомными животными подняли в Забайкалье в конце января 2022 года, когда при нападении стаи собак в селе Домна Читинского района погибла семилетняя девочка. Тогда в регионе ввели режим повышенной готовности, однако проблема сохранилась. В декабре 2022 года при нападении собак погибла 68-летняя жительница села Хадакта Улетовского района. В апреле 2023 года в Чите вновь ввели режим повышенной готовности из-за учащения случаев нападения собак на людей.

Исполняющий обязанности руководителя администрации Читы Андрей Гренишин обращался к депутатам Законодательного собрания Забайкальского края и Госдумы с предложением изменить федеральное законодательство, разрешив усыплять гуманным способом "невостребованных животных".

В конце августа в Забайкалье изменили правила обращения с бездомными собаками. Теперь все особи после отлова будут пожизненно содержаться в приютах. Ранее неагрессивных псов после лечения, стерилизации и установки бирок отпускали в среду обитания. Из-за этого число животных на улицах практически не сокращалось.