В Хабаровске произошло возгорание на кровле гостиницы

В тушении пожара задействовали около 30 человек

ТАСС, 20 октября. На кровле гостиницы в Хабаровске произошло возгорание. Из здания эвакуировались 50 человек, данных о пострадавших нет, сообщает пресс-служба территориального управления МЧС.

"Пожарные подразделения выехали на возгорания в здании гостиницы на улице Мухина, 17, в Хабаровске. Вызов поступил в 16:02 (09:02 мск) 20 октября. По прибытии пожарных подразделений огонь наблюдался на кровле строения. Ведутся работы по разведке и обследованию помещений, локализации пламени", - говорится в сообщении.

На месте задействовали около 30 человек личного состава и около 10 единиц техники. Для локализации возгорания организовали разбор покрытия кровли.