В суд поступило дело по факту подготовки убийства Владимира Соловьева

Обвиняемому Василию Стрижакову вменяется шесть статей УК РФ

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Первое уголовное дело по факту подготовки убийства тележурналиста Владимира Соловьева поступило во Второй Западный окружной военный суд в Москве. Василию Стрижакову вменяется шесть статей УК РФ, сообщили ТАСС в суде.

"Уголовное дело поступило, материалы переданы судье", - сообщили там.

По данным суда, Стрижакову вменяется незаконный оборот оружия (ч. 2, ст. 222 УК РФ), незаконное изготовление оружия (ч. 3, ст. 223), незаконный оборот взрывчатых веществ (ч. 4, ст. 222.1 УК РФ), незаконное изготовление взрывчатых веществ (ч. 3, ст. 223.1 УК РФ), участие в террористической организации (ч. 2 ст. 205.5), приготовление к убийству лица в связи с осуществлением служебной деятельности, общеопасным способом, группой лиц из корыстных побуждений.

Всего в связи с планами убийства Соловьева были задержаны шесть участников запрещенной в России неонацистской террористической организации National Socialism/White Power, все - граждане России. Преступление планировалось реализовать на территории Москвы путем подрыва автомашины журналиста. После убийства они планировали скрыться за рубежом.

Стрижаков ранее был осужден за соучастие в одном убийстве и нескольких нападениях, совершенных по мотивам межнациональной и межрасовой ненависти, следует из текста приговора, с которым ознакомился ТАСС. В 2012 году суд признал его виновным в убийстве и хулиганстве, но поскольку тот на момент совершения преступлений был несовершеннолетним, его отправили на 10 лет в воспитательную колонию.