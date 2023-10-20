20 октября, 07:39

В Приморье в ДТП погибли двое взрослых и ребенок

Проводится проверка

ВЛАДИВОСТОК, 20 октября. /ТАСС/. Столкновение двух автомобилей в районе села Духовское Спасского района Приморья привело к гибели двух водителей и малолетнего пассажира, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморья.

"Днем 20 октября 2023 года в районе села Духовское Спасского района произошло лобовое столкновение Toyota Corona и Volkswagen Touareg. После столкновения произошло возгорание автомобиля марки Volkswagen. Водитель Volkswagen, водитель Toyota Corona и его малолетний пассажир 2017 года рождения погибли от полученных травм", - говорится в сообщении.

Также пассажира второй машины госпитализировали с травмами. Прокуратура Спасска-Дальнего поставила на контроль доследственную проверку по факту ДТП. 

Теги:
РоссияПриморский край
© Информационное агентство ТАСС
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