В Приморье в ДТП погибли двое взрослых и ребенок

Проводится проверка

ВЛАДИВОСТОК, 20 октября. /ТАСС/. Столкновение двух автомобилей в районе села Духовское Спасского района Приморья привело к гибели двух водителей и малолетнего пассажира, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморья.

"Днем 20 октября 2023 года в районе села Духовское Спасского района произошло лобовое столкновение Toyota Corona и Volkswagen Touareg. После столкновения произошло возгорание автомобиля марки Volkswagen. Водитель Volkswagen, водитель Toyota Corona и его малолетний пассажир 2017 года рождения погибли от полученных травм", - говорится в сообщении.

Также пассажира второй машины госпитализировали с травмами. Прокуратура Спасска-Дальнего поставила на контроль доследственную проверку по факту ДТП.