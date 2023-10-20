В ДНР заочно осудили бойца ВСУ на 25 лет колонии за убийство двоих жителей Мариуполя

Суд приговорил Юрия Кротюка к отбыванию наказания в колонии строгого режима

ДОНЕЦК, 20 октября. /ТАСС/. Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно приговорил к 25 годам колонии строгого режима военнослужащего Вооруженных сил Украины, расстрелявшего двоих жителей Мариуполя. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 37-летнего гранатометчика 56-й отдельной мотопехотной бригады батальона "Хортица" Вооруженных сил Украины Юрия Кротюка. Он признан виновным по п. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории)", - сообщили в пресс-службе.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

В прокуратуре уточнили, что преступление было совершено в апреле 2022 года на боевой позиции ВСУ в Мариуполе на Никопольском проспекте. По данным следствия, Кротюк и его сослуживец Олег Безволев заметили идущих мужчину и женщину. Выполняя приказ командира, военнослужащие открыли по прохожим огонь из автоматов. От полученных ранений люди погибли.

В середине сентября Верховный суд ДНР вынес приговор Безволеву, назначив 25 лет в колонии строгого режима.