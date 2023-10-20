20 октября, 08:17

Новосибирский СК организовал проверку после смерти рабочего, утонувшего в яме с семечками

По предварительным данным, водитель погиб из-за нехватки воздуха

ТАСС, 20 октября. Следственный комитет по Новосибирской области организовал проверку по факту смерти рабочего, утонувшего в яме с семенами подсолнуха в элеваторном комплексе в селе Половинное. Об этом ТАСС сообщили в следственном управлении СК по региону.

"Проводим проверку по факту инцидента, выясняем все обстоятельства", - сообщили в ведомстве.

По данным Telegram-канала Baza, мужчина полез в люк, однако не рассчитал своего веса и провалился в яму с семенами. Выбраться оттуда ему уже не удалось, водитель погиб из-за нехватки воздуха. "Он утонул в яме с семечками, полез за своей запчастью, которая у него упала", - сказали ТАСС в правоохранительных органах. 

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РоссияНовосибирская область
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