В Подмосковье в мусорном контейнере обнаружили тело новорожденного

Младенец был завернут в плед и не подавал признаков жизни

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Тело новорожденного ребенка обнаружено в мусорном контейнере в Балашихе, следователи возбудили уголовное дело. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

"19 октября около 12:00 местным жителем в одном из мусорных контейнеров Балашихи в завернутом пледе обнаружен младенец мужского пола без признаков жизни. По данному факту следственным отделом по Балашихе ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении.

В ГСУ также отметили, что следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, назначены медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы, допрошены свидетели. По результатам судебно-медицинской экспертизы будет установлена причина смерти ребенка.