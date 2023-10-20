Суд арестовал подозреваемых в поджогах на железной дороге в Белгородской области

Фигурантами дела проходят трое молодых людей

БЕЛГОРОД, 20 октября. /ТАСС/. Суд заключил под стражу троих молодых людей, обвиняемых в поджогах объектов ОАО "РЖД" в Старом Осколе Белгородской области. В отношении них возбудили уголовное дело по статье о диверсии, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе регионального УФСБ.

"Сотрудниками УФСБ России по Белгородской области совместно с региональным УМВД и Белгородским ЛО МВД России на транспорте установлены и задержаны исполнители диверсионных акций, совершившие поджоги объектов ОАО "РЖД" в Старый Оскол Белгородской области. В рамках возбужденного уголовного дела по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества путем поджога) задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, к диверсиям причастны двое граждан России 2002 года рождения и один - 2003 года рождения.

Как удалось установить, организатор поджогов получал задания от неустановленного лица, использующего аккаунт в интернет-мессенджере. Кроме того, следственным отделом управления в отношении трех фигурантов возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 281 УК РФ (диверсия), санкции которой предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.