Мошенники стали чаще похищать данные сотрудников госучреждений через подмену номеров

В ФСБ напомнили, что органы безопасности не используют для получения служебной информации социальные сети, а оперативно-разыскные мероприятия проводятся сотрудниками лично с предъявлением служебного удостоверения

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Управление ФСБ России по Москве и Московской области предупредило о росте фактов мошенничества, направленного на получение персональных данных и конфиденциальной информации сотрудников госучреждений с целью дальнейшего хищения денег.

"УФСБ России по городу Москве и Московской области фиксируется увеличение попыток мошенничества, направленных на получение персональных данных сотрудников медицинских, образовательных и других государственных учреждений, а также иной конфиденциальной информации об их деятельности", - сказали ТАСС в пресс-службе управления.

В ФСБ добавили, что, применяя технологию подмены телефонных номеров и аккаунтов в соцсетях, мошенники выдают себя за сотрудников правоохранительных органов, связываются, направляя фейковые запросы в мессенджерах, с руководством госучреждений и требуют предоставить анкетные данные, а также сведения о доходах их сотрудников. "После получения указанной информации злоумышленники устанавливают контакты с работниками госучреждений, сообщают о якобы проводимой правоохранительными органами проверке и, используя методы психологического воздействия, склоняют граждан совершить необоснованные финансовые операции в пользу мошенников, в том числе убеждают оформить кредиты в банковских учреждениях либо совершить сделки по продаже имущества", - отметили в пресс-службе.

В этой связи управление ФСБ отмечает, что органы безопасности не используют для получения служебной информации социальные сети, а оперативно-разыскные мероприятия проводятся сотрудниками лично с предъявлением служебного удостоверения.