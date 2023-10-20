В лесах Югры завершился пожароопасный период

По данным окружного департамента недропользования, в 92% случаев пожары возникали из-за несоблюдения человеком правил безопасности

ТАСС, 20 октября. Период повышенной пожарной опасности завершился в лесах Ханты-Мансийского автономного округа, сообщается в Telegram-канале окружного департамента недропользования.

"С 20 октября в лесах Югры официально завершен пожароопасный период. В 2023 году лесопожарные формирования региона ликвидировали 856 природных пожаров", - говорится в сообщении.

Весной и осенью природные пожары в 92% случаях произошли из-за несоблюдения местным населением правил пожарной безопасности.

По официальным данным, в регионе за 2023 год потушили 174 ландшафтных пожара на площади более 28 тыс. га, 675 лесных пожаров на площади свыше 65 тыс. га, 7 возгораний на землях ООПТ на площади 525,1 га.