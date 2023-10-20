СК попросил продлить Блиновской срок домашнего ареста

Заседание суда назначили на 24 октября

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Следственный комитет требует продлить срок домашнего ареста и запрет на пользование интернетом для блогера Елены Блиновской по делу о неуплате 918 млн рублей налогов. Об этом ТАСС сообщили в Замоскворецком суде Москвы, куда поступили соответствующие материалы следствия.

"В суд поступило ходатайство следствия о продлении домашнего ареста Блиновской Е. О. Заседание суда назначено на 10:30 24 октября", - сообщили агентству. Предыдущий срок меры пресечения блогера истекает 26 октября.

27 апреля Блиновскую задержали при попытке покинуть РФ на арендованном автомобиле, у нее были авиабилеты для вылета в другое государство. В ее отношении возбуждено уголовное дело, она обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации приобретенных преступным путем денежных средств и имущества в особо крупном размере. Позднее суд избрал запрет определенных действий ее мужу Алексею Блиновскому, которому предъявлено обвинение в пособничестве уклонению от уплаты налогов. Счета Блиновских арестованы в рамках обеспечительных мер. Она признала вину и уже частично компенсировала ущерб.

Блиновская содержится под домашним арестом в своем доме в подмосковном коттеджном поселке "Миллениум парк". Ей запрещено пользоваться интернетом и средствами связи, за исключением экстренных вызовов.