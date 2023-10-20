Силовики обнаружили на бывших позициях ВСУ в ЛНР порядка 20 тыс. патронов

Также было найдено более 40 гранат

ЛУГАНСК, 20 октября. /ТАСС/. Сотрудники МВД по Луганской Народной Республике (ЛНР) и Росгвардии на бывших позициях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в лесополосе у населенного пункта Геевка Станично-Луганского района обнаружили более 40 гранат и порядка 20 тыс. патронов разного калибра. Об этом сообщается в Telegram-канале МВД по региону.

"В ходе мероприятий по выявлению и пресечению незаконного оборота оружия и боеприпасов сотрудниками ОМВД России "Станично-Луганский" совместно с сотрудниками Росгвардии в лесополосе, расположенной вблизи населенного пункта Геевка, на бывших позициях ВСУ обнаружено и изъято: автомат Калашникова, 24 боеприпаса ВОГ-25, 10 запалов УЗРГМ, более 40 ручных гранат (Ф-1, РГД-5, РГН-1) и порядка 20 тыс. патронов различного калибра", - сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что по факту обнаруженных оружия и боеприпасов проводится проверка.