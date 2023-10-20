20 октября, 09:19,
обновлено 20 октября, 09:50
Взрыв в кафе в Петербурге

Дело Дарьи Треповой и ее сообщника поступило для рассмотрения в военный суд

Оно еще не распределено судье, поэтому дата рассмотрения пока не назначена

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Материалы уголовного дела Дарьи Треповой, обвиняемой в совершении теракта, в котором погиб военкор Владлен Татарский, поступило для рассмотрения во 2-й Западный окружной военный суд. Об этом ТАСС сообщили в суде.

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"Дело Треповой и ее предполагаемого соучастника Дмитрия Касинцева поступило в суд и зарегистрировано в установленном порядке. Оно еще не распределено судье, поэтому дата рассмотрения пока не назначена", - сказали в суде.

Трепова обвиняется по п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывных устройств) и ч. 4 ст. 327 УК РФ (использование заведомо поддельного документа с целью скрыть другое преступление). Касинцеву предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 316 УК РФ (укрывательство особо тяжкого преступления). 

Теги:
РоссияВзрыв в кафе в Петербурге
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