В ДНР бойцов ВСУ приговорили к 26 годам колонии за расстрел беженцев в Мариуполе

В суде установили, что преступление совершено в конце марта 2022 года

ДОНЕЦК, 20 октября. /ТАСС/. Два бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) приговорены Верховным судом Донецкой Народной Республики (ДНР) к 26 годам колонии каждый за расстрел автомобиля с беженцами в Мариуполе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащих 36-й отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины - 24-летнего Назария Мороза и 24-летнего Андрея Егорова. Они признаны виновными по п. "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 3 ст. 30, п. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории)", - сообщили в пресс-службе.

С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Мороза и Егорова к 26 годам лишения свободы каждого с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

В суде установлено, что преступление было совершено в конце марта 2022 года. Осужденные в этот момент находились на боевой позиции на территории машиностроительного завода "Азовмаш". Они заметили автомобиль с белыми лентами, в салоне которого находились двое мужчин и женщина. Прицельным огнем из автоматов транспорт был расстрелян. От полученных ранений женщина умерла на месте, мужчинам удалось выжить.