В Краснодаре задержали мужчину, ранившего ножом на улице двух человек

По данным полиции, одного из пострадавших он ранил в плечо, другого - в брюшную полость

КРАСНОДАР, 20 октября. /ТАСС/. Полицейские в Краснодаре задержали 63-летнего мужчину без определенного места жительства, которого подозревают в том, что он нанес ножевые ранения двум прохожим. Об этом сообщается в Telegram-канале УМВД России по Краснодару.

"В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался ранее судимый за убийство, причинение тяжкого вреда здоровью и разбой 63-летний гражданин без определенного места жительства, который был задержан на одной из улиц краевого центра. В отделе полиции он пояснил, что нанес удар складным ножом", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел на улице Ставропольской в Краснодаре, пострадавший получил ранения плеча, у него открылось кровотечение, он потерял сознание, его здоровью причинен тяжкий вред. Также во время разбирательств полицейские установили причастность задержанного к еще одному эпизоду. Мужчину подозревают в том, что он нанес другому незнакомцу на улице проникающее ножевое ранение в брюшную полость, пострадавшего доставили в реанимацию.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), на время предварительного следствия по решению суда его арестовали.