Калининградский суд начал рассмотрение иска о геноциде в регионе в годы ВОВ

Материалы уголовного дела состоят из 15 томов

КАЛИНИНГРАД, 20 октября. /ТАСС/. Калининградский областной суд приступил к рассмотрению иска прокуратуры о признании преступлениями против человечности и геноцидом народа СССР преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны на территории современной Калининградской области. Об этом сообщили в суде.

"20 октября в Калининградском областном суде началось первое судебное заседание по делу о признании преступлений нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны на территориях, которые сейчас входят в Калининградскую область, преступлениями против человечности и геноцидом советского народа. Председательствует по делу судья Калининградского областного суда Елена Чашина", - сообщили в суде.

В основу иска положены архивные документы, материалы уголовного дела из 15 томов, возбужденного СК РФ по ст. 357 УК РФ (геноцид). Часть заседаний пройдет в закрытом режиме, поскольку часть сведений, содержащихся в уголовном деле, представляет государственную тайну, уточнили ТАСС в суде.

По данным прокуратуры, на территории современной Калининградской области действовало не менее 56 концентрационных лагерей, в которых советские граждане и военнопленные содержались в нечеловеческих условиях, их понуждали к непосильному труду, лишали пищи, заражали особо опасными заболеваниями, подвергали избиениям, пыткам, обрекая на мучительную смерть. За малейшие проступки узников лагерей ждало жестокое наказание. Только через один из лагерей - "Шталаг-1А-Стаблак" - прошло более 90 тыс. советских военнопленных, массовая смертность которых не поддается исчислению.

Более 30 тыс. советских граждан умерли от голода и сыпного тифа, а также замучено гестаповцами с августа 1941 года по май 1942 года в концентрационном лагере в Эбенроде (сейчас - Нестеров). Насильственно переселенные жители СССР должны были стать ресурсной базой нацистской армии. На территории региона нацисты устроили сортировочный пункт для распределения людской силы. Восточная Пруссия стала центром работорговли и использования принудительного труда, советских граждан выставляли на продажу на так называемых биржах, крупнейшая из которых располагалась в Кенигсберге.

Общее количество угнанных жителей оккупированных территорий СССР и военнопленных, прошедших через лагеря Восточной Пруссии, превысило 670 тыс. человек. Из них ежегодно в период Великой Отечественной войны к принудительным работам на территории современной Калининградской области привлекалось не менее 211 тыс. человек. Более 114 тыс. советских граждан были уничтожены в лагерях Восточной Пруссии в границах современной Калининградской области. С целью скрыть следы зверств в отношении узников концентрационных лагерей тысячи человек подвергнуты расстрелу в период наступления Красной армии на Восточную Пруссию.