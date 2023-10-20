Прокуратура Швеции требует взятия под стражу высокопоставленного чиновника

Его подозревают в "несанкционированном хранении секретной информации"

СТОКГОЛЬМ, 20 октября. /ТАСС/. Шведская прокуратура требует взятия под стражу двух подозреваемых в "несанкционированном хранении секретной информации", задержанных 17 октября в ходе операции полиции безопасности СЕПО. Постановление об аресте должен вынести суд, заседание которого пройдет 20 октября, говорится в пресс-релизе прокуратуры.

Дело ведут те же два прокурора, которые расследовали недавно дело о шпионаже в отношении братьев Киа, осужденных за передачу секретных данных российской военной разведке. Официально имена задержанных пока не раскрываются. По словам пресс-секретаря СЕПО Адама Самары, задержание стало результатом длительного расследования. "Следствие все еще идет, поэтому сейчас нам больше нечего сказать", - приводит его слова телеканал SVT.

Несмотря на это некоторые СМИ уже назвали имена задержанных.

Речь идет о преподавателе Института военных наук и военной истории при Военном университете подполковнике Юхане Хуовинене и его жене, работающей в Радиослужбе Министерства обороны. Известно, что в 2009 году Хуовинен окончил с отличием Академию Генштаба ВС России, где проучился два года. На тот момент он был одним из трех шведских военных, получивших образование в этом учебном заведении.

В последнее время Хуовинен часто комментировал в шведских СМИ ход конфликта на Украине.

Адвокат задержанного Томас Ульссон рассказал SVT, что его подзащитный считает все предъявленные ему обвинения беспочвенными и уверен, что следствие это подтвердит. Преступление "несанкционированное хранение секретной информации" означает не только физическое завладение секретными данными, но и само ознакомление с ними при отсутствии соответствующего допуска.