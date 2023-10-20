20 октября, 10:25,
обновлено 20 октября, 11:37

В Мурманской области двое туристов запросили помощь МЧС

© МЧС России

Мужчины сообщили, что получили обморожение и отравление

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. В Мурманской области двое туристов запросили помощь МЧС. Об этом сообщает министерство.

"В Мурманской области двое мужчин пешком следовали из поселка Ловозеро в Кировск. Однако, сегодня запросили помощи у спасателей", - говорится в сообщении.

Туристы зарегистрировались в МЧС перед выходом на маршрут с окончанием 22 октября. 19 октября они сообщили, что получили обморожение и отравление, запросив помощь.

В ведомстве уточнили, что спасатели МЧС России на вертолете вылетели в район озера Светлое Ловозерского района. Позже в МЧС уточнили, что туристов забрали. "Бортом Ми-8 Северо-Западного авиационно-спасательного центра МЧС России мужчины транспортируются в областной центр. До Мурманска предстоит преодолеть порядка 170 км. По прибытии пострадавшие будут переданы врачам", - отметили в ведомстве. 

Теги:
РоссияМурманская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация