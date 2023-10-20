Мужчины сообщили, что получили обморожение и отравление

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. В Мурманской области двое туристов запросили помощь МЧС. Об этом сообщает министерство.

"В Мурманской области двое мужчин пешком следовали из поселка Ловозеро в Кировск. Однако, сегодня запросили помощи у спасателей", - говорится в сообщении.

Туристы зарегистрировались в МЧС перед выходом на маршрут с окончанием 22 октября. 19 октября они сообщили, что получили обморожение и отравление, запросив помощь.

В ведомстве уточнили, что спасатели МЧС России на вертолете вылетели в район озера Светлое Ловозерского района. Позже в МЧС уточнили, что туристов забрали. "Бортом Ми-8 Северо-Западного авиационно-спасательного центра МЧС России мужчины транспортируются в областной центр. До Мурманска предстоит преодолеть порядка 170 км. По прибытии пострадавшие будут переданы врачам", - отметили в ведомстве.