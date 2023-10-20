Экстренно севший в Новосибирске самолет отстранили от полетов

Борт направили на техобслуживание

НОВОСИБИРСК, 20 октября. /ТАСС/. Boeing 737 авиакомпании S7, летевший из Москвы в Томск и экстренно приземлившийся в Новосибирске с одним работающим двигателем, отстранили от полетов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе перевозчика.

"Самолет отстранен от полетов и направлен на техническое обслуживание. Специалисты проводят все необходимые работы. На замену был подготовлен резервный борт, который доставил пассажиров в Томск", - сообщили ТАСС в авиакомпании.

Самолет Boeing 737 авиакомпании "Сибирь" (юридическое наименование S7), летевший из Москвы в Томск, совершил вынужденную посадку в аэропорту Толмачево в Новосибирске. На борту самолета находились 165 пассажиров - пострадавших не было, посадка прошла в штатном режиме. Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку об исполнении законодательства о безопасности полетов. Пассажиры рейса прибыли в Томск резервным бортом в 10:58 (6:58 мск).