Суд продлил срок задержания редактору "Радио Свобода" Алсу Курмашевой

Срок задержания продлен до 72 часов

КАЗАНЬ, 20 октября. /ТАСС/. Советский районный суд Казани продлил срок задержания до 72 часов редактору "Радио Свобода" (признано в России СМИ-иноагентом) Алсу Курмашевой по подозрению в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иностранных агентах, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Продлить срок задержания Курмашевой, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 330.1 УК РФ, до 72 часов, то есть до 13:00 23 октября 2023 года", - сказал судья.

Основная часть судебного слушания прошла без журналистов. С ходатайством об удалении представителей СМИ из зала заседания выступил следователь. По его словам, сведения, оглашенные во время слушания, могли помешать ходу предварительного следствия. Из резолютивной части постановления, оглашенного судьей, стало известно, что Алсу Курмашева является гражданкой России и США, замужем, у нее двое несовершеннолетних детей 2008 и 2011 годов рождения, фактически она проживает в Праге, судимостей не имеет.

Адвокат подозреваемой Эдгар Матевосян после заседания сообщил журналистам, что Курмашева вину не признает, срок задержания продлили, чтобы следователи закончили сбор необходимых материалов.

Ранее пресс-служба Советского районного суда Казани сообщила ТАСС, что следствие обратилось в суд с ходатайством о заключении под стражу Курмашевой по подозрению в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иностранных агентах. Максимальное наказание, предусмотренное это статьей, составляет пять лет лишения свободы.