Суд в Истре получил ходатайство СК об аресте пасынка Стаса Намина

Следствие просит арестовать его на два месяца

ИСТРА /Московская область/, 20 октября. /ТАСС/. Истринский городской суд Московской области получил ходатайство следствия, которое просит арестовать на два месяца пасынка рок-музыканта Стаса Намина, обвиняемого в убийстве брата Артема Микояна и его бабушки.

Об этом ТАСС сообщили в пятницу в суде.

"В Истринский городской суд поступило ходатайство следствия об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Судебное заседание запланировано на 14:30 мск", - сказала представитель суда.

По ее словам, следствие требует арестовать пасынка рок-музыканта на два месяца.