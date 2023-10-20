20 октября, 10:40

Суд в Истре получил ходатайство СК об аресте пасынка Стаса Намина

Петр Ковалев/ ТАСС, архив
© Петр Ковалев/ ТАСС, архив

Следствие просит арестовать его на два месяца

ИСТРА /Московская область/, 20 октября. /ТАСС/. Истринский городской суд Московской области получил ходатайство следствия, которое просит арестовать на два месяца пасынка рок-музыканта Стаса Намина, обвиняемого в убийстве брата Артема Микояна и его бабушки.

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Об этом ТАСС сообщили в пятницу в суде.

"В Истринский городской суд поступило ходатайство следствия об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Судебное заседание запланировано на 14:30 мск", - сказала представитель суда.

По ее словам, следствие требует арестовать пасынка рок-музыканта на два месяца. 

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