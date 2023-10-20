Прокуратура внесла представление главе Кургана из-за проблем с отоплением домов

За один день работы горячей линии, организованной ведомством по вопросу подачи тепла в дома, поступило более 50 звонков

ТАСС, 20 октября. Прокуратура внесла представление в адрес главы Кургана Елены Ситниковой и руководства "Курганской генерирующей компании" из-за неготовности многоквартирных домов к отопительному сезону и несвоевременной подачи тепла. Об этом сообщили в региональном ведомстве.

"В связи с ненадлежащей организацией работы по подготовке жилищного фонда к отопительному периоду, несвоевременной подаче теплового ресурса к многоквартирным жилым домам прокуратурой города в адрес главы муниципалитета внесено представление, в котором потребовано в кратчайшие сроки устранить нарушения жилищных прав граждан. Кроме того, в связи с тем, что в ряд многоквартирных домов бесперебойная подача теплового ресурса была сорвана по причине аварийной ситуации на тепловых сетях при запуске теплоснабжения, в адрес руководства ПАО "Курганская генерирующая компания" прокуратурой также внесено представление об устранении нарушений жилищных прав граждан", - говорится в сообщении.

Ранее прокуратура из-за жалоб жителей организовала горячую линию по вопросам отопления. За один день ее работы поступило более 50 звонков. "По всем поступившим сообщениям организованы надзорные мероприятия", - рассказали в ведомстве, уточнив, что работа горячей линии продолжается.