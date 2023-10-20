СК РФ заочно предъявил обвинение нацисту Хунке

Его объявят в международный розыск

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Следственный комитет предъявил заочное обвинение украинскому националисту Ярославу Хунке (Гуньке), проживающему в Канаде, за геноцид мирного населения на территории Украины в годы Великой Отечественной войны. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"В Главном следственном управлении СК России заочно предъявлено обвинение украинскому националисту Ярославу Хунке в геноциде мирного населения на территории Украинской ССР (ст. 357 УК РФ) в годы Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.

Следствием в Государственном архиве РФ и Центральном архиве Минобороны РФ получено документальное подтверждение о местах дислокации, ведении боевых действий дивизией СС "Галичина", в которой проходил службу Хунка.

В ведомстве отметили, что в апреле 1943 года Гитлером было принято решение о формировании 14 добровольческой пехотной дивизии СС "Галичина", в которую набирались украинские добровольцы. Уроженец села Умани Второй Польской Республики Ярослав Хунка 1925 года рождения вошел в состав указанного нацистского подразделения.

Представители СС "Галичина", включая Хунку, преследуя основную идею нацизма - создание расово чистого государства (арийской расы), с целью полного уничтожения этнической группы славян, в том числе иных национальностей, проживающих на территории оккупированной Львовской области УССР, совершали их убийства, причиняли тяжкий вред их здоровью и создавали жизненные условия, рассчитанные на их физическое устранение. По данным ведомства, с 23 по 28 февраля 1944 года в н. п. Гута Пеняцкая (бывшее село на территории Бродского района Львовской области УССР) Хунка и другие лица из указанного подразделения, выполняя преступные приказы командиров, убили не менее 500 граждан СССР. В числе убитых были евреи и поляки. Людей расстреливали, сжигали в жилых домах, а также в костеле.

"В настоящее время решается вопрос об объявлении Я. Хунки в международный розыск и заочном аресте. Также следствием были направлены запросы о правовой помощи в Канаду, Польшу и Беларусь", - заключили в СК.