Причиной могли стать высказывания в поддержку Палестины, считают представители CGT

ПАРИЖ, 20 октября. /ТАСС/. Секретарь отделения профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) департамента Нор на севере Франции Жан-Поль Делеско был задержан у себя дома по обвинению в "оправдании терроризма" после высказываний в поддержку Палестины. Об этом сообщил телеканал France 3.

Оперативники пришли к активисту домой в 06:00 по местному времени (07:00 мск). Кроме него задержали также координатора департаментской ячейки профсоюза.

По мнению представителей CGT, причиной мог стать опубликованный 10 октября манифест, в котором активисты из департамента Нор от лица профсоюза назвали "конец оккупации залогом для мира в Палестине". В заявлении утверждается, что в палестино-израильском противостоянии "последствия пытаются выдать за причину, оккупированных представить террористами, а оккупанта - жертвой".

Спустя несколько часов после задержания Делеско отделение CGT выпустило заявление, в котором подчеркнуло, что "осудило все преступления, совершенные против любых жертв среди гражданских" и заявило о своей приверженности идеям пацифизма. Также профсоюз потребовал немедленно освободить всех задержанных.

С 12 октября министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен распорядился не допускать проведения каких-либо манифестаций в поддержку Палестины на фоне эскалации арабо-израильского конфликта. Как уточнила газета Le Monde, в телеграмме, разосланной префектам страны, Дарманен потребовал обеспечить безопасность всех учреждений, которые посещают французы еврейской конфессии, включая школы и синагоги. Одновременно он отдал распоряжение задерживать тех, кто примет участие в манифестации вопреки запрету, а также нарушителей порядка и непосредственно организаторов акций в связи с тем, что демонстрации в поддержку Палестины могут спровоцировать нарушение общественного порядка.

После разгона целого ряда демонстраций в поддержку Палестины в различных городах республики Государственный совет Франции, который является высшей инстанцией административного надзора, постановил, что префекты должны сами оценивать, есть ли основания для запрета акций протеста на местном уровне в зависимости от степени угрозы нарушения общественного порядка.