Экс-сотрудника ХК "Торпедо" приговорили к шести годам колонии за оправдание нацизма

Согласно решению суда, Михаилу Жарикову после освобождения также будет запрещено администрировать сайты в течение четырех лет

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд приговорил бывшего сотрудника пресс-службы ХК "Торпедо" нижегородца Михаила Жарикова к шести годам лишения свободы по делу об оправдании нацизма и терроризма. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Назначить Жарикову наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет с отбыванием наказания в колонии общего режима", - зачитал свое решение председатель коллегии трех судей. Также осужденному после освобождения будет запрещено администрировать сайты в течение четырех лет.

Жариков признан виновным по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ), публичное оправдание терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК), двум эпизодам реабилитации нацизма (п. "в" ч. 2 ст. 354.1 УК РФ). Прокурор ранее требовал назначить подсудимому восемь лет лишения свободы.

СК возбудил первое уголовное дело в отношении Жарикова в июле 2023 года о фейках на российскую армию. Причиной стала его трансляция в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), где Жариков сравнил современную Россию с Германией 1930-х годов, а также раскритиковал россиян за отсутствие массовых антивоенных выступлений. Его заключили в СИЗО.

В августе Жарикову предъявили новые обвинения - по статье о реабилитации нацизма из-за двух постов во "ВКонтакте". В публикациях высказывалось мнение о роли коллаборационистской РОА в освобождении Праги в 1945 году и приводились слова Солженицына из "Архипелага ГУЛАГ". Кроме того, его обвинили в публичных оправданиях терроризма из-за комментариев с оправданиями взрыва автомобиля писателя Захара Прилепина.

Жариков частично признал вину и до ареста записал видео с извинениями.