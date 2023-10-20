В Анапе прекратили дело в отношении ликвидированного при задержании "гражданина СССР"

Основания для его реабилитации отсутствуют

КРАСНОДАР, 20 октября. /ТАСС/. Краснодарский краевой суд признал виновным в нападении на сотрудников правоохранительных органов Олега Лысакова, погибшего в Анапе при задержании после оказания сопротивления. Суд постановил прекратить уголовное преследование в связи с его смертью, сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Краснодарского края.

"Краснодарский краевой суд рассмотрел уголовное дело, возбужденное в отношении Олега Лысакова, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 318, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 318, ст. 295, ст. 317 УК РФ. Суд признал Лысакова виновным по всем пунктам предъявленного обвинения и постановил уголовное дело в отношении него прекратить в связи с его смертью. Основания для его реабилитации отсутствуют", - говорится в сообщении.

В ноябре 2022 года в селе Цибанобалка Лысаков, причислявший себя к признанной экстремисткой и запрещенной в РФ организации "Граждане СССР", вызвал полицейских после якобы угроз неизвестных. К нему приехали участковый со стажером. Лысаков начал вести себя неадекватно и ранил сотрудников полиции ножом. В отношении Лысакова было возбуждено уголовное дело и к нему приехал следователь. Лысаков закрылся в доме и стал стрелять в следователя. Следователь вызвал отряд "Гром", одного из бойцов которого Лысаков ранил из ружья. В ходе штурма ответным огнем стрелявшего ликвидировали. Выяснилось, что за неизвестных мужчина принял сотрудников коммунальных служб, пришедших бесплатно установить счетчик потребления электроэнергии, но у него был долг за электричество и он отказывался его погашать, так как не подчинялся законам Российской Федерации.

Уголовное дело расследовалось первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Краснодарскому краю.